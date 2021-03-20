【在家工作】長期在家工作　是否適合所有企業？

過去一年失業率不斷上升，但一些與科技相關的工種如數據分析師，仍然渴市。來自加拿大、定位為「Full Service Digital Consultancy」的Appnovation亞太區總經理甄佩蘭坦言，這行長期難以聘請合適人才，疫情下也未見明顯改善，皆因需求在上升。



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該公司對客戶服務、業務發展，以及技術相關人才如數據分析、用戶體驗設計、系統架構、項目管理、敏捷教練（Agile Coach）等人才也有需求。其亞太區辦公室設於香港，也有聘請區內如菲律賓人才。她希望聘得更多不同國籍、文化的員工，多元化團隊更有活力。



新冠肺炎下安排員工在家工作，一些本來要遷來港上班的員工，變為遙距工作。甄佩蘭坦言，對做後台設計的工序影響有限，但客戶服務、業務發展的同事，聚在同一辦公室工作，溝通更有效率。她希望疫情過後，可回復正常工作，就算一些同事未能遷移到香港工作，也可以定期到訪香港辦公室，暫時不會考慮全部改為在家工作。

對一些有規模、發展成熟的企業來說，在家工作影響未必大。但對於正在謀求快速發展的企業來說，同事間經常見面較為有利。

過去一年，她感到透過網絡與新客戶溝通，亦不及面對面有效，她覺得始終難做到疫情前的社交及相互了解



記者：梁巧恩