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【網絡安全隱患】Android App被入侵　專家：預防勝於補救

科技 20:37 2021/03/19

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網路安全公司Check Point市務總監Peter Alexander曾接受本報訪問時指出，Android有逾5成閃光燈應用程式，均有機會入侵下載者的手機。

Android用戶留意，近日有外國網絡安全網站指出，Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，下載後即為黑客提供機會，偷取用戶資料。網路安全公司Check Point市務總監Peter Alexander曾接受本報訪問時指出，智能手機的保安仍需多加關注，尤其Android手機。他舉例指，曾發現Android有逾5成閃光燈應用程式，均有機會入侵下載者的手機。

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Alexander表示，物聯網的安全將會是其公司的重點關注的項目之一。「只要黑客成功攻入其中一個連接物聯網的硬件或系統，足以成功入侵整個系統。這變相為黑客提供更多方式，入侵不同企業或個人系統。」Check Point預計，今年在全球將會有超過80億部物聯網相關裝置。

Check Point物聯網網絡保安部門經理Itzik Feiglevitch則指出，智能電視機或智能電燈均有可能成為攻擊目標，惟企業及消費者並非只能坐以待斃。「裝置被入侵的前後都有迹可尋，公司已與不同的物聯網裝置廠商合作，協助用戶掌握設備內數據流量及檔案存取，作風險管理。」他補充，現時全球網絡入侵的風險中，約25%是涉及物聯網的裝置。

事實上，手機用戶在下載應用程式或任何檔案前，應小心查證其出處及發送者身份。Check Point全球保安策略代表（Global Security Strategist）Eddie Doyle認為，面對網絡威脅，大眾或企業均應着重預防，而不是檢測或補救。

責任編輯：楊匡然

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