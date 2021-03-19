【職場熱話】實習生表現不佳 網民冀公司開除 網友卻有反建議

每年暑假很多公司都請實習生，近日有網民在討論區發帖，指有一名實習生表現未如理想，影響公司運作，並向公司要求解除實習。殊不知，該實習生跑去向公司要求等其他地區有職缺再調店，意思是只要沒職缺就在這裡做，在無計可施的情況下向網民求助。

大華銀行提供實習計劃 與科大攜手培育未來商界人才 【下一頁】

實習生過程：

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帖文一出引來網民熱議，大部分網民建議樓主去跟學校反映，網民說：「有些學校好像會有實習分數，你可以給他低分或是讓他了解繼續擺爛的後果。」「跟實習生的系主任反映，應該是最有效的處理方式。」

又有網民建議樓主，可向公司上頭強制該員工調店，網民說：「實習會簽實習合約，上面通常會有配合義務或權益保護等條款可以撤銷實習，前提是樓主的公司與你站在同一陣線，向學校提出。」「就要看你們店跟學生的合約上有沒有表明可以提早解約之類的。」

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責任編輯：陳頌潔