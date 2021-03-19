  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (五) 22:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】實習生表現不佳 網民冀公司開除 網友卻有反建議

理財智慧 21:53 2021/03/19

分享：

每年暑假很多公司都請實習生，近日有網民在討論區發帖，指有一名實習生表現未如理想，影響公司運作，並向公司要求解除實習。殊不知，該實習生跑去向公司要求等其他地區有職缺再調店，意思是只要沒職缺就在這裡做，在無計可施的情況下向網民求助。

大華銀行提供實習計劃　與科大攜手培育未來商界人才   【下一頁

實習生過程：

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  •  

帖文一出引來網民熱議，大部分網民建議樓主去跟學校反映，網民說：「有些學校好像會有實習分數，你可以給他低分或是讓他了解繼續擺爛的後果。」「跟實習生的系主任反映，應該是最有效的處理方式。」

又有網民建議樓主，可向公司上頭強制該員工調店，網民說：「實習會簽實習合約，上面通常會有配合義務或權益保護等條款可以撤銷實習，前提是樓主的公司與你站在同一陣線，向學校提出。」「就要看你們店跟學生的合約上有沒有表明可以提早解約之類的。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

學校 大學 實習

上一篇文章

【港股追蹤】小米再傳計劃造車 由集團聯合創辦人王川負責

下一篇文章

【有片睇】匯澤亞洲投資創始合伙人王幹文: 市場對於SPAC有甚麼誤解？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！