  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和│利好】長和逾兩年首度回購、涉1216萬元　股價逆市升近4%（第二版）

股市 13:21 2021/03/22

分享：

長和 （00001） 於3月19日回購，在場內以60.45至61元回購20萬股，涉資1216.3萬元。長和上周四公布業績後，股價於周五跌4.1%。不過，隨長和回購消息曝光，長和股價周一逆市造好，升3.7%，高見62.6元，成交2.7億元。

長和系2015年世紀重組後，長實 （01113） 曾多次回購，大股東李嘉誠和李澤鉅以不同方式增加股權，相反在長和回購、增持行動出手甚少。長和重組後，僅在6次在場內回購股份，前一輪增持已為2018年9月，當時長和連續3日在場內增持，合計動用約1.3億元。

計及6次回購中，長和僅動用3.3億元回購363.8萬股股份，較長實歷來回購金額逾80億元，有明顯差距。

李嘉誠李澤鉅新招增持、長實逼回購價 大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價，可見【下一頁】

（第二版加入長和過往回購資料）

相關文章：

【長和系】李澤鉅：繼續物色新固定資產項目進行收購　零售及港口業務今年首兩個月生意向上

【業績｜長和系】長和績後跌2%　去年少賺27%、削末期息至1.7元

【長和旗下】和黃醫藥：香港上市暫無時間表　維持2024年扭虧目標

記者：譚志偉

港股 回購 長和（00001）

上一篇文章

惠理推價值黃金基金　入場費100萬美元

下一篇文章

【黃馮律師行後遺】金管局研修改樓宇買賣機制　傳讓銀行間不經律師行過數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展245億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展245億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫錄318億　超購42倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫錄318億　超購42倍（不斷更新）
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）