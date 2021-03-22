【長和│利好】長和逾兩年首度回購、涉1216萬元　股價逆市升近4%（第二版）

長和 （00001） 於3月19日回購，在場內以60.45至61元回購20萬股，涉資1216.3萬元。長和上周四公布業績後，股價於周五跌4.1%。不過，隨長和回購消息曝光，長和股價周一逆市造好，升3.7%，高見62.6元，成交2.7億元。

長和系2015年世紀重組後，長實 （01113） 曾多次回購，大股東李嘉誠和李澤鉅以不同方式增加股權，相反在長和回購、增持行動出手甚少。長和重組後，僅在6次在場內回購股份，前一輪增持已為2018年9月，當時長和連續3日在場內增持，合計動用約1.3億元。

計及6次回購中，長和僅動用3.3億元回購363.8萬股股份，較長實歷來回購金額逾80億元，有明顯差距。

李嘉誠李澤鉅新招增持、長實逼回購價 大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價，可見【下一頁】

（第二版加入長和過往回購資料）

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記者：譚志偉