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【港股追蹤】小米再傳計劃造車 由集團聯合創辦人王川負責

股樓投資 21:55 2021/03/19

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內媒報道指，小米（01810）造車有望最快於4月立項，並由聯合創辦人、參謀長王川負責。早前，於2月份時亦有傳小米造車消息，當時股價急升逾一成。小米再傳造車後，股價升3%，最高見27.1元，但午後升幅收窄，全日升0.2%，收報26.25元，成交62.7億元。

【大行報告】摩通首予中集安瑞科「增持」評級　認為市場未反映其強大增長潛力  詳情請看[下一頁]

報道引述消息人士指，小米啟動一個名為「micar」 的造車項目調查計劃，並由的參謀部帶頭。而小米參謀長王川亦曾多次與蔚來、小鵬等中國車企交流，以了解產業情況。

報道又稱，雷軍曾多次考慮造車的可行性，而集團內部亦已成立專案小組作相關調查。但當時雷軍與專家交流造車想法後，並沒有實行相關計劃。隨後小米便聚焦手機生產業務，後來雷軍亦有投資蔚來和小鵬，惟持股比重不到 5%。

【異動股】華潤電力去年多賺15% 末期息派40.6仙 半日急升逾一成  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

汽車 雷軍 小米 港股

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