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【室內設計】完美慳位裝修法 移動式電視牆可移出移入 隨時變出獨立房間或擴大客廳

理財智慧 19:00 2021/03/30

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香港地少人多，居住空間更是寸金尺土，如果有方法能隨時將房間擴大或縮小，相信很多人都會感興趣。是次裝修個案是位於尖沙咀名鑄的1427呎的一廳兩房單位。單位呎數雖大，但業主卻有一個難題，就是每年都會有家人來港探望他數天，因此他希望有一間正常的客房招待他。但問題是，如果只為了一間一年只會用上七天的客房，而花了100多呎的空間，就未避有點「雞肋」。

負責該設計的Tade Design設計總監Kenji Wong接受本刊訪問時，便指因應業主的特別情況，特地用上可移動的電視機牆，當電視機牆移入一點時，客廳的面積大概是500呎左右，而當家人來港探望他時，業主便可將電視機牆拉出來，變出一間正常的客房，所以一年業主只會有七天失去這100呎的空間。

移動式電視牆可移出移入（見圖）

    點擊圖片放大
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安裝移動式電視機牆亦要花點心思。Kenji透露，由於他指市面上沒有這種為電視機牆而設的路軌，所以特別畫了一組圖寄往意大利廠商訂制，不難想像安裝此電視機牆的價錢並不便宜，但業主的客廳卻多出了100呎空間。

（個案由Home2「你想家居」提供: https://www.facebook.com/home2hkshowcase

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撰文 : 林展鋒

裝修設計 設計 尖沙咀 意大利 香港 名鑄 電視機 電視 興趣
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