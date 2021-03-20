【科技一周回顧】科學園招逾2,400個創科職位　本地首個虛擬資產交易平台上線

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

疫市帶動全球加速部署數碼化方案，即使面臨經濟衰退，創科業界仍然求才若渴。香港科技園公司在3月18日至24日舉辦 「香港科學園網上職業博覽2021」，提供2,400多個創科職位空缺，更比去年增加超過一倍。

科技園表示，有85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗(UX)/用戶介面(UI)設計師等。

虛擬資產近期大熱，早前證監會批出第一個虛擬資產牌照予OSL Digital Securities，今日完成首筆合規虛擬資產交易，標誌著香港證監會持牌交易所和經紀商服務正式上線。

去年底，深水埗主教山被發現過百年歷史的羅馬式建築事件，備受全城關注。後來終獲確認為一級擬議歷史評級，現時被政府圍封配水庫修葺加固，不允許市民前往參觀。

不過，日前水務署就宣布開設主教山配水庫虛擬導覽專頁，介紹這個水庫的歷史，同時讓市民有機會透過網頁360度遊覽其內部建築特色。

過去一年內，全球受到新冠肺炎疫情影響，網絡詐騙及虛假消息不斷湧現。近日Google發表年度廣告安全報告指，去年網絡違規廣告數目及詐騙行為均有上升趨勢，該公司更封鎖或刪除近31億個違反政策的廣告内容，以及限制64億個廣告。

責任編輯：張寶燕