  • 28°C
香港時間 : 2021320日 (六) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】科學園招逾2,400個創科職位　本地首個虛擬資產交易平台上線

科技 13:00 2021/03/20

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

疫市帶動全球加速部署數碼化方案，即使面臨經濟衰退，創科業界仍然求才若渴。香港科技園公司在3月18日至24日舉辦 「香港科學園網上職業博覽2021」，提供2,400多個創科職位空缺，更比去年增加超過一倍。

科技園表示，有85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗(UX)/用戶介面(UI)設計師等。

虛擬資產近期大熱，早前證監會批出第一個虛擬資產牌照予OSL Digital Securities，今日完成首筆合規虛擬資產交易，標誌著香港證監會持牌交易所和經紀商服務正式上線。

去年底，深水埗主教山被發現過百年歷史的羅馬式建築事件，備受全城關注。後來終獲確認為一級擬議歷史評級，現時被政府圍封配水庫修葺加固，不允許市民前往參觀。

不過，日前水務署就宣布開設主教山配水庫虛擬導覽專頁，介紹這個水庫的歷史，同時讓市民有機會透過網頁360度遊覽其內部建築特色。

過去一年內，全球受到新冠肺炎疫情影響，網絡詐騙及虛假消息不斷湧現。近日Google發表年度廣告安全報告指，去年網絡違規廣告數目及詐騙行為均有上升趨勢，該公司更封鎖或刪除近31億個違反政策的廣告内容，以及限制64億個廣告。

 責任編輯：張寶燕

相關文章

【貓奴網絡熱話】叫Siri幫狗貓改名　網民爆笑實測結果：凱婷、愛因斯坦、茶走（附教學）
2021/03/19
【貓奴網絡熱話】叫Siri幫狗貓改名　網民爆笑實測結果：凱婷、愛因斯坦、茶走（附教學）
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
2021/03/19
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【Wikipedia內容有價】維基百科不再免費！準備向科企Google、蘋果、Facebook收費
2021/03/17
【Wikipedia內容有價】維基百科不再免費！準備向科企Google、蘋果、Facebook收費
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
2021/03/18
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
2021/03/18
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
職業博覽 疫情 廣告 經濟 軟件 人工智能 水務署 香港科技園公司 證監會 廣告

上一篇文章

【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕

下一篇文章

【Twitter動向】封殺特朗普餘波　Twitter向用戶進行意見調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google Chrome新增即時字幕功能　支援任何影片和音樂（附啟用方法）
Google Chrome新增即時字幕功能　支援任何影片和音樂（附啟用方法）
【每日焦點】中國黑客組織偷取全球5G技術　Facebook擴大帳戶安全支援
【每日焦點】中國黑客組織偷取全球5G技術　Facebook擴大帳戶安全支援
【5G電話】iPhone 12被指信號差　靠iOS更新即解決？
【5G電話】iPhone 12被指信號差　靠iOS更新即解決？
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備