【Tesla】馬斯克：若特斯拉汽車用於間諜活動 公司將被關閉（第二版）

特斯拉Tesla（美：TSLA）早前傳出用車內攝像頭監控車主，外媒引述消息報道，中國軍方要求，鑒於存在保密安全隱患，所有特斯拉車輛，均禁止駛入軍事禁區和軍隊及家屬大院。這禁令與中國擔憂特斯拉車載攝像頭的數據蒐集以及儲存不可控有關。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）最新出席中國發展高層論壇年會時表示，如果特斯拉生產的汽車被用於間諜活動，特斯拉會被關閉。

馬斯克指，「如果一家商業公司捲入間諜活動，對這家公司的影響將會極為糟糕」，「我們有非常強烈的動機對任何信息保密。如果特斯拉用汽車在中國或其他任何地方進行間諜活動，公司將被關閉。」

馬斯克早前在Twitter表示，將收回部分車主FSD beta版的試用權限，因這些車主在使用FSD beta功能時，沒有對道路情況給予足夠關注。有用戶詢問，特斯拉的車內攝像頭可以檢測車主的目光？馬斯克直接回答「Yes」，等於承認特斯拉利用車內鏡頭監控車主。

特斯拉中國其後發表聲明，指特斯拉用戶使用的車輛，不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱私的行為。所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試。

特斯拉中國表示，特斯拉的隱私保護政策遵守中國的法律法規，特斯拉高度重視用戶隱私的保護，特斯拉配備了安全等級全球領先的網絡安全體係以確保用戶隱私保護。

Tesla股價近期急挫，跌穿700美元關口，最新報654.87美元。

（第二版新增馬斯克在論壇最新言論）

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？

商務及經濟發展局局長邱騰華話你知

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記者：譚志偉、陳健婷