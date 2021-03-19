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【Tesla】馬斯克承認鏡頭監控車主　傳中國軍方即禁特斯拉駛入軍事禁區

新經濟追蹤 19:59 2021/03/19

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Tesla（特斯拉）馬斯克承認特斯拉利用車內鏡頭監控車主後，特斯拉中國發表聲明，特斯拉用戶使用的車輛，不存在通過車內攝像頭侵犯用戶個人隱私的行為。所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試。

特斯拉中國表示，特斯拉的隱私保護政策遵守中國的法律法規，特斯拉高度知名的用戶隱私的保護，特斯拉配備了安全等級全球領先的網絡安全體係以確保用戶隱私保護。

彭博引述消息指，中國軍方要求，鑒於存在保密安全隱患，所有特斯拉車輛，均禁止駛入軍事禁區和軍隊及家屬大院。這禁令與中國擔憂特斯拉車載攝像頭的數據蒐集以及儲存不可控有關。

特斯拉中國方面代表表示不予置評，中國國防部未有回覆。

Tesla股價近期急挫，跌穿700美元關口，盤前報660.51美元，升1%。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 
商務及經濟發展局局長邱騰華話你知

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