【數碼轉型】疫情衝擊　企業轉型要快要求更高

疫情下，透過網絡銷售、溝通成為不少企業的「救命草」，迫使企業加快數碼轉型。究竟今日企業的數碼轉型，與過去有何不同？



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來自加拿大、定位為「Full Service Digital Consultancy」的Appnovation，其亞太區總經理甄佩蘭接受專訪時表示，零售業在疫情下深受打擊，減少市場推廣的開支，有企業伺機檢視內部系統運作及流程，希望做到更靈敏（agile），最後建立了新系統，助其內部運作更自動化。

▲ Appnovation亞太區總經理甄佩蘭建議，企業在常態下，必須透過數據了解客戶需要，未來才能提供更個人化的服務。（梁巧恩攝）

企業數據分散 宜訂短中長計劃

她又表示，過去建立一個網站，關心好不好看，很多時只憑感覺。現在甚麼也要有數據支持，如為甚麼餐廳網頁用多點紅色等。此外，不少企業已建有自家網站，現在要做的是網站如何更有效達至不同的關鍵績效指標（Key Performance Indicators，KPI），例如銷售成果。

我們要分析之前的表現，再在如使用者體驗（User Experience，UX）、購買流程，甚至產品介紹上分析，試圖協助改善其KPI。

企業都明白數據是寶，但甄佩蘭指不少企業的數據都甚為分散，且沒有聯繫。就算有做洞悉報告，卻未必有再進一步定下短、中、長期計劃。她舉例，一個保險客戶在亞太區內多個地方也有生意，但各市場各有網站、應用程式，且各自運作。

各自為政下，既亂亦浪費金錢。之後為其建立需求管理（Demand Management）系統，需求中央化後，工作更易按次序及重要性。

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掃QR Code看餐牌 客人安心 食肆獲更多數據

甄佩蘭相信，疫後不少「新常態」會持續。如零售業要面對網購潮流不會減退，需做好網銷準備。旅遊業、航空業的運作將改變，Staycation潮流好大機會將持續。

就算去餐廳用餐，客人也習摜了用自己手機透過二維碼看餐牌。對餐廳而言也有好處，有更多數據了解客人的喜好，例如天氣與客人點餐需求的關係，預早購入足夠材料。

本報記者：梁巧恩