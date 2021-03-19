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【樓市熱話】居屋龍蟠苑VS私樓淘大花園　想買一房揀邊度好？

股樓投資 21:35 2021/03/19

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買樓往往涉及巨大的金錢投資，而且居住環境亦很重要，想買樓的市民當然要謹慎行事。近日就有網民在討論區表示，自己打算買入實用面積約340至350平方呎的一房單位，詢問網友鑽石山居屋龍蟠苑和九龍灣私樓淘大花園應選那一個屋苑。帖文引起網民熱烈回應，網民就兩個屋苑的居住環境、交通方便和周邊配套進行多方面的比較，如龍蟠苑的環境安靜，近鑽石山站但配套較少；而淘大花園則比較嘈雜但周邊配套較多等。

【有相睇】業主高價放盤　企硬無價講　賣樓數日即有人要　全因單位享海天一色靚景！　【下一頁

龍蟠苑VS淘大花園

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想當年沙士肆虐　淘大花園低至55萬有交易　現疫市重臨　竟錄新高成交　【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

樓盤分類 放盤 九龍灣 鑽石山 龍蟠苑 淘大花園

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