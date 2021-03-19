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六合彩今晚攪珠 獨中獎金約有1.1億元彩金 49號歷年最旺

環球政經 19:47 2021/03/19

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六合彩將於(19日）今晚進行攪珠，由於過去連續9期未有人獲頭獎，今期一注獨中獎金約有1.1億元彩金，根據官方資料顯示，昨晚投注額已達8,700多萬元，另外受疫情影響，馬會場外投注處曾一度關閉，但現時已經重新開放。不過，六合彩暫時只接受網上或電話投注。

【29/10攪珠結果】六合彩今晚頭獎2千萬 重開後最高 盤點歷年5大最旺投注站 ：【下一頁

 

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據本地媒體報道，六合彩暫只接受網上或電話投注，但不少市民還是希望借風水之力，到中獎率最高的中環士丹利街投注處率排隊開投注戶，希望可以一注獨中。

攪珠將於今晚（19日）9時30分將舉行新一期攪珠，估計頭獎一注獨中可獲獎金1.1億元。根根據馬會網站統計，分析過去19年的攪珠結果，其中49號一共攪出420次，是最多次攪出的號碼，其次是10、22、24、30及13號。

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責任編輯：翁嘉陽

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