【百度上市】百度9888首掛推期貨期權、即可沽空　摩通7隻百度認購證翌日登場

▲ 百度9888首掛推期貨期權輪證、即可沽空 摩通發7隻百度認購證

百度 （09888） 宣布以252元定價，較招股上限價295元低14.6%，百度將於下周二（23日）掛牌。聯交所表示，將於掛牌同日推出百度集團個股期貨及期權，相關的衍生權證可於上市翌日掛牌。同時，百度首掛即被納入認可賣空指定證券名單。

百度9888定價252元，較美股有多少水位？【下一頁】

據聯交所通告，百度股票期貨的合約買賣單位為150股，為正股買賣單位的3倍，交易費用為3元，首日提供3月、4月、5月、6月及9月的合約交易。

期權方面，合約買賣單位同樣為150股，為正股買賣單位的3倍，交易費用為3元，首日則會推出3月、4月、5月、6月、 9月、12月及2022年3月的合約供交易。

摩通發行百度認購證 周三登場

另外，摩根大通宣布，共發行7隻百度集團認購證，將於下周三（3月24日）登場。首批上市的摩根大通百度認購證，行使價介乎252.52元至428.28元，年期方面以6個月為主，換股比率包括50及100兌1。在摩根大通本次發行的認購證當中，有部份產品之每手股數降低至500股1手。如以上市發行價計，每手入場門檻僅約200元。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓指，雖然科技股近日由高位調整，惟百度公開發售部份仍錄得一定程度的超額認購，反映市場對來港第二上市的大型科網股仍有需求，故摩根大通首批發行7隻百度認購證，希望為打算以槓桿產品部署新股走勢的投資者提供更多選擇。

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編輯：袁諾曦