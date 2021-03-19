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【消費優惠】新城市廣場夥HomeSquare推親子計劃　過百件兒童產品低至4折

商業 19:24 2021/03/19

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HomeSquare及新城市廣場，將於4月聯手推出【「童」遊沙田 •「家」陪歡樂】親子消費玩樂計劃。（HomeSquare提供圖片）

沙田兩大商場HomeSquare及新城市廣場，將於4月聯手推出【「童」遊沙田 •「家」陪歡樂】親子消費玩樂計劃，透過5重升級內容加強塑造區內親子氛圍，包括「童」遊快閃店、體驗班、高達HK$1,000的消費回贈、逾80個品牌低至4折等。

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「童」遊快閃店設於HomeSquare中庭位置，匯聚HomeSquare及新城市廣場兩場的人氣品牌參與期間限定展銷，過百件精選兒童家具、嬰幼兒用品、玩具及童裝低至4折發售，包括小孩家具店Tavolo Kids Living、有機嬰兒衫品牌Primeval Organic等。

HomeSquare更將於4月24及25日舉辦「童」趣無限•小網紅初體驗班，由金牌司儀及專業YouTube製作人親傳出鏡秘訣，4月1 日至19日，於HomeSquare及新城市廣場指定商戶以即日電子貨幣消費滿HK$5,000，即可報名參加。

此外，顧客於HomeSquare及新城市廣場的指定兒童貨品商戶，以即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達HK$1,000跨場消費禮券，包括傢俬、寢具及兒童服飾。活動期間，兩場更合共有逾80個兒童商戶優惠低至4折。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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