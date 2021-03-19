新冠病毒打擊印度經濟 多7,500萬人陷入貧困

有研究數據指，新冠疫情肆虐，印度有多7,500萬人陷入貧困。

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數據由美國皮尤研究中心(Pew Research Center)公布。研究團隊界定每日僅靠兩元生活的人為貧困，發現印度經濟受疫情打撃，導致有多7,500萬名貧困人士，佔2020年增長數近六成。

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印度目前為全球第三大確診個案國家，緊次美國及巴西。國際貨幣基金組織預料，印度經濟在本月財政年完結時萎縮8%。



根據報告，2019年印度貧窮人口的估算是7800萬，比2011年的3.4億低，假設沒有新冠肺炎，數字將進一步降至去年5900萬。但以目前情況，研究中心預計數字將回升至1.34億。



疫情同時影響中收入階層。研究中心將中收入階層界定為每日生活成本10至20元，指2019年中收入階層人口達8700萬，因為經濟不景預計疫情後將下降至6600萬。

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