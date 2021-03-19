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港人入境澳門隔離期縮短 21天完成受醫學觀察及自我健康管理 明午起實施

環球政經 19:19 2021/03/19

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隨本港新冠肺炎疫情最新發展，澳門協調中心亦對隔離措施作出輕微調節。本港今天新增13宗新冠肺炎確診，10宗屬本地個案，當中6宗與其他個案有關，4宗源頭不明。另外，暫有不超過10宗初步確診個案。

【新冠肺炎】懷孕母親接種疫苗嬰兒同獲抗體？  以色列研究20名第三期懷孕婦女   發現胎盤將抗體傳至胎兒？:【下一頁

澳門協調中心宣布，明日中午12時起，任何曾於澳門前14天內，於香港逗留人士須接受 14天醫學觀察及 7天自我健康管理，措施同時適用於接受醫學觀察或自我健康管理而到訪香港人士，自我健康管理期間最早可在入境後21天結束。

高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意：【下一頁

在自我健康管理期間，相關人士的澳門健康碼會將轉為黃色，直到在自我健康管理結束前1天，再次接受新冠病毒核酸檢測後，並獲陰性結果後，澳門健康碼才會轉為綠色。

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責任編輯：翁嘉陽

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