港人入境澳門隔離期縮短 21天完成受醫學觀察及自我健康管理 明午起實施

隨本港新冠肺炎疫情最新發展，澳門協調中心亦對隔離措施作出輕微調節。本港今天新增13宗新冠肺炎確診，10宗屬本地個案，當中6宗與其他個案有關，4宗源頭不明。另外，暫有不超過10宗初步確診個案。

【新冠肺炎】懷孕母親接種疫苗嬰兒同獲抗體？ 以色列研究20名第三期懷孕婦女 發現胎盤將抗體傳至胎兒？:【下一頁】



澳門協調中心宣布，明日中午12時起，任何曾於澳門前14天內，於香港逗留人士須接受 14天醫學觀察及 7天自我健康管理，措施同時適用於接受醫學觀察或自我健康管理而到訪香港人士，自我健康管理期間最早可在入境後21天結束。

高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意：【下一頁】



在自我健康管理期間，相關人士的澳門健康碼會將轉為黃色，直到在自我健康管理結束前1天，再次接受新冠病毒核酸檢測後，並獲陰性結果後，澳門健康碼才會轉為綠色。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：翁嘉陽