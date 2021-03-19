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【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟

科技 19:47 2021/03/19

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據南韓媒體報道，目前有數百名南韓5G用戶打算共同對韓國三大電信商包括電信商SK Telecom、KT及LG Uplus採取法律訴訟。

南韓為全球首個推出民用5G服務的國家，服務理應更成熟可靠，但是開台近兩年多，服務質素一直為人詬病。據韓聯社最新引述業內人士報道，目前有數百名南韓5G用戶打算共同對韓國三大電信商包括電信商SK Telecom、KT及LG Uplus採取法律訴訟。指控三大電信商提供的5G網絡連接不順暢，並且網絡質量較差。

負責相關訴訟的Joowon律師事務所律師Kim Jin-wook透露，截至本周四，有大約1000名南韓5G智能手機用戶表示有意參與集體訴訟，並尋求三大電信商向每位用戶至少賠償100萬韓元（約6,912萬港元）。這些用戶指出，儘管5G費用更昂貴，但是服務質量就未達預期。

該律師認為，5G網絡質量與此前的4GLTE網絡相比並無明顯改善，並且存在可用性受限之類的缺點。而考慮到5G計劃比4G LTE計劃每月貴了5萬韓元（約344港元），所以指出簽訂兩年期合約計劃的用戶，每人應可獲得100萬韓元的補償。該集體訴訟將在聚集了更多參與者之後，於今年5月發起。

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電信商與政府報告5G速測　存明顯落差

目前南韓的5G網絡主要覆蓋在首爾等大城市地區，根據國際研究機構Opensignal數據顯示，截至去年11月，南韓國三大電信商已部署了超過16.6萬座5G基站，惟僅達到該市場4G基站數量的19%。

而運營商最初宣稱5G的下載速度是4G LTE的20倍，但是去年的一份政府報告發現，南韓的5G平均下載速度僅比4G速度快大約4倍。

實際上，南韓5G用戶對5G網速及質量，與電信商前期的宣傳內容不符抱怨已久，在去年10月，韓國消費者組織全國委員會（Consumer National National Council of Consumer Organisation）就建議韓國電信商，向申請因5G服務質量不佳進行調解的每位用戶支付多達35萬韓元（約2,406萬港元）的賠償。

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責任編輯：張寶燕

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