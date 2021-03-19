【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評

香港人最愛「打邊爐」，但最近有網民在討論區發文，指有同事放工後留在公司會議室打邊爐，稱他們利用膠袋封住天花板灑水感應器，最後令整個會議室充斥氣味。該同事見義勇為，向HR投訴那班同事，並奉勸其他網民千萬不要在公司打邊爐，因為十分擾民。

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打邊爐過程：

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此帖文一出，不少網民覺得樓主投訴那些同事，將成為「犯眾憎」。有網民說：「他們有沒有經上司批准？如果有的話，你投訴他們咪搞到全隊人都....」。也有網民覺得在公司打邊爐「最高興」，特別在後樓梯打邊爐。該網民說：「之前曾試過在公司後樓梯打邊爐，那些材料雪在公司雪櫃。」亦有網民擔心打邊爐令到全公司充斥一大陣氣味，該網民說：「嘩！全間公司咪一大浸味，混料。」

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責任編輯：陳頌潔