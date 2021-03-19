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印尼警南亞大海嘯後失蹤17年 家人早以為葬身大海 未料發現身處精神病院

環球政經 20:23 2021/03/19

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2004年南亞大海嘯導致最少30萬人失蹤及罹難，印尼亞齊省一位警察失蹤17年，其家人一早以為他葬身大海，可是近日卻被告知該名警察仍然生存，十多年來都在當地精神病院度過，原來海嘯令他心靈受創，精神崩潰。

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每日郵報與印尼當地媒體報道，該名叫阿謝普（Abrip Asep）的印尼警員，2004年12月26日當天剛好晚上當值。地震後失蹤，家屬相信他已死於海嘯災難中，但數周前有人在家族聊天群組分享阿謝普的近照，他們赫然發現阿謝普原來並沒有死！

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當地警方證實，在精神病院發現的男子的確是阿謝普。報道指，阿謝普在南亞大海嘯悲劇中精神崩潰，並在過去的16年中一直在精神病院。惟目前不清楚阿謝普的家屬為何沒被告知他在精神病院。據指阿謝普現已跟家屬團聚。

 

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責任編輯：陳楚琨
 

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