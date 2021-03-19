接收神經信號作無碰觸點擊 Facebook展示智慧腕帶裝置

Facebook近日展示正研發的智慧腕帶裝置 (mind-reading wrist device)，裝置只要感應到人體神經訊號，就能進行無碰觸點擊。

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Facebook旗下專門研究AI及AR等領域的Facebook Reality Labs（FRL）日前向傳媒展示智慧腕帶裝置。研究團隊指，裝置能夠閱讀用家大腦傳送至手部的神經信號。透過閱讀信號理解用家的行動，並複製有關動作到擴增實境。

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研究人員續指，曾探索多種神經輸入，最後發現大腦連接手腕的神經元，比連接其他部位例如口部的神經元多兩倍，故此使用腕式肌電圖技術 (EMG, electromyography)，根據腕部接收腦部的信號，再進行解碼作出控制。



團隊又示範在戴上裝置後，在任何平面像輸入鍵盤一樣打字，雖然現實環境沒有鍵盤，但裝置亦能辨識用家的神經信號，再輸入文字。技術將會應用於稍後推出的AR智慧眼鏡，被問及有關技術甚麼時候才可以供大眾使用，技術總監Mike Schroepfer直言無法列出確實時間。

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