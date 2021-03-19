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【國際樓價】萊坊：去年全球樓價升5.6%　哪幾個地區錄得跌幅？

股樓投資 20:27 2021/03/19

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萊坊公布《全球樓價指數》報告。報告追蹤和比較全球56個市場的一般住宅市場表現。該行發現，去年全球樓價平均升5.6%，增速按年加快0.3個百分點。值得留意的是，雖然疫情肆虐，但近九成的國家及地區去年樓價都升，其中新興市場表現強勁。 在各大城市及地區中，土耳其表現最強勁，截至2020年第四季，該區價樓的按年升幅為全球最高。若看亞太地區，紐西蘭為表現最好的國家，按年錄得19%的升幅。

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萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒說，雖然香港樓價按年微跌，但有跡象顯示住宅市場正在轉向，以近期政府賣地為例，市場出現一些破紀錄的天價成交，顯示市場情緒正在改善。王兆麒續說，在低息環境﹑股市反彈以及住宅市場未來供應減少的情況下，投資者和用戶的需求保持強勁，但考慮到市場仍存在一些不利因素，該行對住宅市場持謹慎樂觀的態度，若疫情受控，料樓價將回復正增長。

去年樓價下跌地區

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撰文 : 黃卓賢

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