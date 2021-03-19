  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (五) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】首日開工食 welcome lunch 上司要求「AA制」 網民不忿上網大鬧 卻未獲網友支持

環球政經 20:32 2021/03/19

分享：

職場習俗第一餐多數是「迎新飯」，上司請食午餐。近日有網民於網上討論區發帖，指第一日上班老闆提議一行三人中午去食日本菜。樓主以為上司請食飯，原來是人人「AA」，令樓主很不忿。更指自己過去做過兼職及做過兩份長工，首天開工的「welcome lunch」也是由上司付款，直指如果上司沒有錢倒不如食車仔麵，認為沒有可能要下屬出錢吃「迎新飯」。

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？  【下一頁

此帖文一出，不少網民認為事主憑甚麼要求上司及同事請他吃飯、「除非有得出公數，否則不應該期望任何同事在自己身上『出錢』，更何況未過試用期，隨時明天就是last day 變回陌生人的新人。」有網民認為「迎新飯」從來沒有說過不用付錢，況且第一日返工不是最大的。有網民說：「全世界都是自己付，你上司是不是打工一族？」

亦有網民認為AA制食飯很正常，只是樓主想多了，更有網民問樓主：「你與同事一起食午餐，就算別人請你，你都不好意思俾錢給別人。那你憑甚麼覺得別人應該請你食飯呢？」有網民反建議給樓主：「如果你轉角度想，第一日返工應該是你請上司和同事吃，表示你很重視他們。那你將來就有運行。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

午餐 日式料理 試用期 網上討論區

上一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】不要等！怎樣才能完成環遊世界？

下一篇文章

【國際樓價】萊坊：去年全球樓價升5.6%　哪幾個地區錄得跌幅？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上