【網民熱話】首日開工食 welcome lunch 上司要求「AA制」 網民不忿上網大鬧 卻未獲網友支持

職場習俗第一餐多數是「迎新飯」，上司請食午餐。近日有網民於網上討論區發帖，指第一日上班老闆提議一行三人中午去食日本菜。樓主以為上司請食飯，原來是人人「AA」，令樓主很不忿。更指自己過去做過兼職及做過兩份長工，首天開工的「welcome lunch」也是由上司付款，直指如果上司沒有錢倒不如食車仔麵，認為沒有可能要下屬出錢吃「迎新飯」。

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃 講明自己比錢但被同事話自私 事主不解：佢哋想點啊？ 【下一頁】

此帖文一出，不少網民認為事主憑甚麼要求上司及同事請他吃飯、「除非有得出公數，否則不應該期望任何同事在自己身上『出錢』，更何況未過試用期，隨時明天就是last day 變回陌生人的新人。」有網民認為「迎新飯」從來沒有說過不用付錢，況且第一日返工不是最大的。有網民說：「全世界都是自己付，你上司是不是打工一族？」

亦有網民認為AA制食飯很正常，只是樓主想多了，更有網民問樓主：「你與同事一起食午餐，就算別人請你，你都不好意思俾錢給別人。那你憑甚麼覺得別人應該請你食飯呢？」有網民反建議給樓主：「如果你轉角度想，第一日返工應該是你請上司和同事吃，表示你很重視他們。那你將來就有運行。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔