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【樓市現象】低息期有排未完樓市繼續旺 買家寧追莫缺 周末預約睇樓量連升五周

股樓投資 19:00 2021/03/19

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股市動蕩，但無礙樓市交投，美國聯儲局主席鮑威爾在周三（17日）議息會議後表示，當局在完全就業和通脹實際升至2%前，都會保持零息政策，預料持續至2023年，意味低息潮將持續一段時間，買家入市信心更強。據利嘉閣的數據，全港50個指標屋苑共錄1,525組客戶於周末預約睇樓，按周上升3.7%，連升五周，升幅稍稍擴大。

【樓市現象】 長情業主趁市旺沽貨賺幅驚人 麗城花園一手3房單位持貨33年 大賺11倍離場，詳見【下一頁

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然市場「筍盤」愈趨匱乏，惟部分買家更見焦急，紛紛加快出手，刺激二手高價成交出現，本周末預約睇樓活動保持活躍。利嘉閣又指，市場預期2023年前都不加息，而在多國央行量化寬鬆政策下，料資金購入「磚頭」保值的勢態不變。

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按地區劃分，全港三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線向上，其中以九龍區升幅較顯著，該區21個指標屋苑於周末暫錄540組客戶預約睇樓，按周大增5.9%。利嘉閣地產經理黃金欽表示，由於將軍澳一帶屋苑樓齡較新且戶型選擇多，吸引不少年輕上車客捧場，加上區內有新盤推出，進一步帶旺二手市場。黃金欽指出，雖然屋苑盤源略顯稀缺，而平均入場費比年初已上升約5%，但由於近期樓市氣氛熾熱，買家普遍願意以市價甚或高於市價追貨，後市交投步伐將取決於放盤補充速度。

【網民熱話】有私樓解決人生九成煩惱？ 在親友面前更有尊嚴 網民：公屋都做到，詳見【下一頁

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至於港島區8個指標屋苑於周末暫錄270組客戶預約睇樓，按周上升3.8%。利嘉閣副營業董事梅衞賢表示，太古城本月暫錄25宗買賣，市況保持不俗，當中不乏「理想價」個案成交。梅衞賢指出，在低息環境及量化寬鬆持續下，資金決定加快入市，而由於屋苑放盤量充裕，業主新增放盤叫價亦未致進取，預計熾熱市況可以維持至下月，今個周末屋苑預約睇樓量活躍。

新界區方面，21個指標屋苑本周末暫錄715組客戶預約睇樓，按周上升2.1%。利嘉閣地產麗城薈分行助理分區經理許喜龍指出，麗城花園今個月暫錄21宗買賣，與上月交投氣氛相若，保持暢旺。許喜龍表示，受惠一手熾熱氣氛帶動，資金現時入市態度較為積極，周末屋苑預約睇樓量不俗。至於區內業主叫價取態硬淨，買家或需要時間適應，但現時整體市況良好，料後市不會太差。

【樓市現象】高價成交再現 換樓客710萬購新屯門中心3房 創屋苑歷史新高，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

 

美國聯儲局 議息 鮑威爾 量化寬鬆 就業 放盤 二手市場

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