▲ 中信銀行因洩露客戶資料，遭銀保監會罰款450萬人民幣。

中國銀保監會宣布，中信銀行 （00998） 因涉及客戶信息保護體制機制不健全、客戶信息收集環節管理不規範等違法違規行為，罰款450萬元人民幣。中信銀行今日收報3.83元，跌1.8%，成交2億元。

內地脫口秀演員王越池（池子）去年起訴中信銀行，稱中信銀行上海虹口支行在未經其本人授權的情況下，將個人賬戶明細提供給與其有經濟糾紛的笑果文化。中信銀行其後道歉，銀保監會立案調查。

銀保監會表示，中信銀行客戶信息保護體制機制不健全，櫃面非密查詢客戶賬戶明細缺乏規範、統一的業務操作流程與必要的內部控制措施，亂象整治自查不力。同時，該行客戶信息收集環節管理不規範，客戶數據訪問控制管理不符合業務「必須知道」和「最小授權」原則，查詢客戶賬戶明細事由不真實，未經客戶本人授權查詢並向第三方提供其個人銀行賬戶交易信息。

中信銀行其他違規行為包括對客戶敏感信息管理不善致其流出至互聯網、違規存儲客戶敏感信息、系統權限管理存在漏洞、重要崗位及外包機構管理存在缺陷。

中信銀行表示，相關問題已整改完畢。

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編輯：陳健婷