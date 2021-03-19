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【美國新聞業】CNN收視急跌 特朗普成關鍵因素

環球政經 19:54 2021/03/19

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美國前總統特朗普（Donald Trump）在位4年內，美國有線電視新聞網（CNN）都滿滿批評他。但自從他卸任後，傳媒則集中報導新任美國總統拜登（Joe Biden）政府的消息。有數據顯示，CNN於特朗普卸任後的收視率大跌近50%，而晚上黃金時段的主要年齡層觀眾的流失率更有高達47%。

【新冠疫苗】港大鼻噴式疫苗 再獲國際組織CEPI撥款資助 【下一頁

市場研究機構尼爾森（Nielsen） 的數據顯示，CNN收視率在美國大選過後曾一度短暫飆升，但特朗普於1月卸任總統職位後，其收視率開始急跌，跌約49%。從去年美國大選結束至總統就職日以來，CNN於黃金時段平均有250萬觀眾。而當拜登入主白宮後至今年3月15日為止，平均只有160萬觀眾收看，其收視率暴跌36%。

重開邊境及部分國際航線 據報拜登擬5月中放寬旅遊限制【下一頁

市場研究機構尼爾森指出，CNN平均流失44%觀眾，而當中25至54歲的主要年齡層觀眾流失率更高達47%。截至2020年12月28日至2021年1月20日，CNN黃金時段有310萬觀眾，但拜登上台後至現在，收視率卻大跌49%，只有160萬名觀眾觀看。而特朗普曾言他離任後CNN等媒體的收視率會出現大幅度下降，如今也成事實。

 

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責任編輯：羅浩濂

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