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【美股分析】通脹升溫如何選股? 分析師薦三股抗通脹

股樓投資 19:39 2021/03/19

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通脹成為近日投資者最關心的話題，據聖路易斯聯儲銀行數據顯示，市場預期未來10年通脹將達2.3%，高於去年9月估計的1.6%，這難免令股市吸引力下降，兼且使估值造成壓力，加上企業購買原材料的成本增加亦導致利潤率收窄，除非企業能在加價同時，又不會損失市場佔有率。再者，股息的吸引力亦在債息上揚下降低。

不過，RBC資本市場策略師分析指，以下三隻必需消費品將能受惠通脹（見圖）

  • Anheuser-Busch’s (BD)
  • Constellation Brands (STZ)
  • Altria Group (MO)

據CSI Market數據顯示，跨國煙草公司Altria Group (MO) 的煙草產品市佔率達第二高，這反映其產品受到客戶青睞，亦願意花錢購買，而且其毛利率將在未來數年維持在65%，強勁的議價能力將能提升公司盈利。再者，現時MO的市盈率只是標普500指數的一半，故倘若投資情緒改變，此股將會更大上升空間。

【美股分析】效仿契媽買股　呢隻ETF年內賺33%　回報大幅跑贏ARKK

團隊指，Constellation Brands (STZ) 的管理層則在最近的分析員會議中表示，旗下酒精產品將會加價，加價趨勢將延至2022年，因產品具一定品牌效應，而公司在看到原材料價格高企下，仍預期未來數年的毛利率將維持52%，其議價能力可見一斑。

針對Anheuser-Busch’s (BD)的前景，公司的定價能力將能克服成本上升的問題，令盈利得以維持每年30%的速度上升，而分析師也平均給予公司增持評級。

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撰文 : 林展鋒

美股 市盈率 上升空間 銀行 標準普爾500指數 指數 通脹 增持 品牌 產品

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