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【網民熱話】杭州有錢人徵女婿 送出4大豐厚嫁妝 引發網民熱議

環球政經 19:32 2021/03/19

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杭州蕭山因東部南部發展不均，南部很多男青年願意上門到東部發達地區，有「中國贅婿之都」之稱。最近杭州就有一個富有人家公開徵上門女婿，開出的優厚條件引發熱議。

據內地媒體報道，杭州蕭山有富有人家近日公開招女婿，告示寫道女兒今年26歲，不會說話，現徵求上門女婿「照顧她及我們二老」，並列出豐厚嫁妝，如每個月生活費2萬元人民幣（約2萬4港元）等，引起網友熱議。

【新冠肺炎】懷孕母親接種疫苗嬰兒同獲抗體？ 以色列研究20名第三期懷孕婦女 發現胎盤將抗體傳至胎兒？ 【下一頁

徵女婿內容：

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    +9
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告示又寫道，有意者可加微信聯絡，女方更願意支付1萬元（約1.2萬港元）路費，讓男方可以「先過來看一下情況」。

中國廣交會4月15至24日網上舉行　特設「鄉村振興」專區 【下一頁

事件在網上引起網民討論，不少網民都認為條件吸引，「這個應該比炒股好，值得期待！」、「帥哥抓緊去，每月2萬比炒股來的安全」、「已經報名，在去的路上」、「我也不想努力了」、「還考慮什麼啊，機會難得」。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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