日本政府擬停用LINE 堵塞私隱外洩危機

日本傳媒本月17日報道指，有中國技術人員在未獲授權情況下，進入日本流行應用程式LINE後台，查看日本用戶多項私隱資料。事件在日本引來關注，日本首相菅義偉宣佈，正在審查LINE的使用情況。日本總務省表示需確保用戶安心使用LINE，考慮暫停使用。

日本LINE公司於17日證實，至少4名中國技術人員在未獲授權情況下，在2018年夏天至今年2月下旬，進入了日本用戶資料庫最少32次。所查閱的日本用戶個人訊息包括姓名、電話號碼等，報道在日本引來轟動。

打新冠疫苗後可放假 日本擬推奇招鼓勵接種 【下一頁】

菅義偉周五（19日）出席參議院預算委員會，期間回應執政自民黨議員提問時表示，正在審查政府內部使用LINE的情況。他強調，政府在處理機密資料時，不應使用任何互聯網提供的服務。日本總務相武田良太於同日記者會上透露，日本中央政府周三（17日）下達通告，要求各地方政府在3月26日前，匯報內部LINE的使用情況。

武田良太表示總務省計劃暫停使用程式，並警告公務員不要用程式交流工作相關資訊。他強調，應用程式必須受到適當規管，才能確保用戶在使用時感到安心。他亦透露，LINE母公司Z Holdings已經通知日本政府，將成立內部委員會調查事件。內閣官房長官加藤勝信亦在同日表示，內閣官房在消除私隱外洩疑慮前，將會暫停使用LINE程式。

日本擬限制各國出席東京奧運要員人數 【下一頁】

目前總務省正使用LINE來招募人員，以及徵求社會意見。部分地區政府還允許居民，透過LINE申請政府托兒所，和垃圾收集等服務。日本防衛大成岸信夫則表示，除了提供與征兵相關的活動信息外，該部門並未使用LINE。

日本目前有近70%的民眾使用LINE，有8,600萬用戶。

責任編輯：李俊儀