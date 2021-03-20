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日本政府停用LINE 回報隔離人士健康狀況（第二版）

環球社會熱點 16:53 2021/03/20

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日本不少行政服務可透過即時應用程式LINE申請，但有報道指，有中國技術人員在未獲授權情況下，進入LINE後台，查看日本用戶多項私隱資料。日本厚生勞動省宣布，今日起停止入境隔離人士，透過LINE回報健康狀況，改以電郵溝通，認為做法不會影響邊境防疫。

（第二版更新日本政府最新應對）

日本總務相武田良太昨已表示，中央政府周三下達通告，要求各地方政府下周五（26日）前，匯報內部LINE的使用情況，認為要確保用戶能安心使用通訊服務。

打新冠疫苗後可放假 日本擬推奇招鼓勵接種 【下一頁】

日本傳媒周三（17日）報道，有中國技術人員在未獲授權情況下，進入LINE後台，查看日本用戶多項私隱資料。事件在日本引來關注，日本首相菅義偉宣佈，審查LINE的使用情況。

日本LINE公司同日證實，至少4名中國技術人員在未獲授權情況下，在2018年夏天至今年2月下旬，進入了日本用戶資料庫最少32次。所查閱的日本用戶個人訊息包括姓名、電話號碼等，報道在日本引來轟動。

武田良太表示，總務省計劃暫停使用程式，並警告公務員不要用程式交流工作相關資訊。他強調，應用程式必須受到適當規管，才能確保用戶在使用時感到安心。

武田良太透露，LINE母公司Z Holdings已經通知日本政府，將成立內部委員會調查事件。內閣官房長官加藤勝信同日表示，內閣官房在消除私隱外洩疑慮前，將會暫停使用LINE程式。

日本擬限制各國出席東京奧運要員人數  【下一頁】

目前總務省正使用LINE來招募人員，以及徵求社會意見。部分地區政府還允許居民，透過LINE申請政府托兒所，和垃圾收集等服務。日本防衛大成岸信夫則表示，除了提供與征兵相關的活動信息外，該部門並未使用LINE。

日本目前有近70%的民眾使用LINE，有8,600萬用戶。

責任編輯：李俊儀

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