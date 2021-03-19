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Gucci波鞋百幾蚊就有交易？有得睇無得著

環球社會熱點 18:35 2021/03/19

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意大利名牌Gucci最近推出一款波鞋，只需17.99美元（約140港元）就可以買到。

名牌對不少人來説都是一種奢侈品，一對名牌波鞋可能已索價數千元。但意大利名牌Gucci最近推出一款波鞋，只需17.99美元（約140港元）就可以買到一對Gucci波鞋。點解咁平？原來這款Gucci波鞋是「網上限定款」，買家買到Gucci波鞋卻於現實生活中有得睇無得著。

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Gucci作為全球知名品牌，一對波鞋通常都賣超過500美元（約3,900港元）。這對名為Virtual 25的波鞋卻親民得多，每對售價僅17.99美元，相信普羅大眾都負擔得起。

但原來這對Gucci波鞋作為「網上限定款」，人們只能通過Gucci或Wanna AR的應用程式購買。既然只能在網上購買，買家會否出現尺碼不合的情況呢？

答案是不會。因為買家可在網上「試鞋」，但亦只能在虛擬世界中穿上這對鞋，絕對是名副其實的網上限定款波鞋。Gucci粉絲購買這對波鞋後，可於大型虛擬遊戲平台VR Chat及Roblox上使用，在網絡世界中也可以名牌造型示人。

Gucci是次與白俄羅斯時尚科技公司Wanna，合作推出Virtual 25這款波鞋。Wanna行政總裁新阿爾漢格爾斯克（Sergey Arkhangelski）對虛擬名牌商品的前景相當樂觀，更預計在未來5到10年内，很大一部分的時裝品牌收入都會來自虛擬商品。

責任編輯：鄭錦玲

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