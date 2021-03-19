【香港疫情】金融界據報正草擬信件籲港府明確防疫政策　若長期不放寬或考慮撤港

▲ 新冠疫苗推出後，其他城市開始放寬限制，惟香港仍維持現行的隔離檢疫政策，有管理層擔心，此舉將令他們難以留住海外人才。

外電報道，近期新冠疫情促使部分金融機構關閉辦公室，部分員工及其家人需接受集中隔離檢疫，令不少金融界人士感到焦慮。據消息人士透露，香港金融界和代表企業利益的行業團體之間正傳閱一封草擬信件，信件內容呼籲香港政府效仿其他外地政府放寬防疫措施，以及明確列明未來防疫政策路線。

財庫局去信金融行業組織呼籲金融界檢測，詳情可看﹕【下一頁】

據指，暫時仍未清楚該信件獲哪些團體簽名，不過，另一名知情人士則指，香港政府今日（19日）將會與國際商會及其他團體召開會議，以透露疫情最新進展。

香港美國商會會長Tara Joseph回應外媒查詢時指，對於美國商企來說，香港的隔離政策非常令人沮喪。該會期望在港府認為安全的情況下，可考慮改變現時的防疫措施。此外，她亦指，該會要求港府清楚列明執行隔離措施的標準，以及加強決策過程的透明度。

新冠疫苗推出後，其他城市開始放寬限制，惟香港仍維持現行的隔離檢疫政策，有管理層擔心，此舉將令他們難以留住海外人才。一名國際投行高層表示，若香港政府長期不放寬防疫措施，他所任職的投行將考慮把部分交易員從香港遷移到其他國際金融中心。

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編輯﹕賴奕羚