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遊客拳打腳踢「特朗普」 德州蠟像館暫時移走蠟像

環球社會熱點 18:47 2021/03/19

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美國前總統特朗普任內有不少功績，但其過火言論亦時常引來批評，導致特朗普任內評價毀譽參半。美國德克薩斯州聖安東尼奧一所蠟像館擺放了特朗普蠟像，但由於很多遊客對該蠟像拳打腳踢，最終蠟像館需要把特朗普雕像暫時移走。

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當地傳媒周四報道，聖安東尼奧路易斯·杜莎夫人蠟像館負責人指，該蠟像館內擺放的特朗普（Donald Trump）蠟像，由於被大量遊客持續出手抓破、甚至對它拳打腳踢，導致出現損毀，決定暫時移走蠟像。據悉特朗普蠟像被擺放在館內大廳中央，亦是最多遊客觀賞及接觸的地方，導致頻繁出現攻擊蠟像行為。

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持有該蠟像館的Ripley Entertainment，發言人斯圖爾特（Clay Stewart）指，於蠟像館內擺放政治人物雕像，無可避免地會出現這類攻擊行為問題。

斯圖爾特透露，蠟物館過往曾擺放多個前總統雕像，同樣遭到不少遊客攻擊，包括奧巴馬、喬治布殊及特朗普都無一例外。其中奧巴馬的耳朵被遊客扯了6次、喬治布殊的鼻亦被打歪。

責任編輯：郭麗明

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