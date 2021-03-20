【Apple TV+】周末看好戲　本周《靈異女僕》迎來第二季結局篇（附預告片連結）

▲ Apple TV+推出了多部劇集，熱門恐怖連續劇《靈異女僕》（Servant）迎來結局。

疫情之下，每到周末都要想一想在家做哪些活動。Apple TV+推出了多部劇集，而熱門恐怖連續劇《靈異女僕》（Servant），本周迎來推出第二季結局篇。

《靈異女僕》第一季講述夫婦Sean及Dorothy Turner在初生兒夭折後，找來人偶及聘請褓姆，安撫Dorothy的創傷後遺，但發連古怪事件，更出現邪教異端組織人物。

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第二季找來曾飾演《哈利波特》榮恩一角的男演員Rupert Grint，飾演Sean的弟弟Julian。講述他與Sean努力找尋發生一切古怪事件的真相。但踏入結局，再次出現意外的驚喜劇情。

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想知道劇情除了看劇集外，還可以玩全新密室逃脫式手機遊戲《Survive the Attic》。該遊戲設計了驚喜情節，10個不同難度的關卡，每個限時1分鐘，更隱藏了不少與劇情相關的彩蛋。現時手機限定可以免費玩。

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責任編輯：馬意文

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