【正視投資@iM網欄】對沖基金指數的偏差

上期講到對沖基金的利弊，雖然對沖基金的確有分散投資組合風險及相應潛在回報等可取之處，但其入場門檻一般較高，投資者需要有一定的投資知識及分析能力，去選取合適的對沖基金。

讀者可能已經留意到，市場或會以個別對沖基金指數作為指標，去比較對沖基金與其他資產的整體表現。常見的股票指數如美國標普500指數，往往是在一籃子股票當中，按照不同股票佔指數的比重（通常以市值加權或價格加權），計算出來的一個綜合數值。一般大型指數都會涵蓋大部份較具代表性及市值較大的上市公司，然而鑒於對沖基金指數具有一定特殊性或存在以下幾項偏差，以致其代表性往往成疑。

首先，對沖基金的存活周期通常較短。由於對沖基金的回報波幅較大，若表現欠佳或會出現大額贖回甚至清盤結束的情況，因此對沖基金指數的成份基金可能較常出現變動，將已結束的對沖基金剔除在外，以致出現「倖存者偏差」（survivorship bias）的情況，亦即是只有仍然存在的對沖基金方被納入指數之內，而已結束或已清盤的則排除在外，令指數未能完全反映對沖基金的整體真實表現。

此外，由於對沖基金經理會否及何時上報基金表現，並將其表現反映在指數之內，均屬自由決定，沒有任何強制責任，因此也有機會在基金發行一段時間後，待基金表現較為突出時，基金經理才選擇公布表現並將其納入對沖指數來計算，這稱為「回填偏差」（backfill bias）。

除此以外，對沖基金亦可選擇完全不向公眾公布基金表現，去吸引市場及投資者注意，是為「發表偏差」（reporting bias）；而不少獲對沖基金投資的資產流動性均偏低，難有公開或即時的買賣價格及估值，基金在計算淨值時如涵蓋該等資產，則會使基金表現較為「好看」，以及令基金波動性降低，這亦會造成一定的偏誤，被稱為「平滑偏差」（smoothing bias）。

以上的偏差或會令對沖指數的客觀性及可比性大打折扣，讓投資者認為對沖基金的透明度較低。讀者在研究對沖基金指數時，需要格外留意。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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