父母全權控制內容 Facebook推兒童版Instagram

社交網絡已經是人類生活不可或缺的部分，社交網絡平台使用者的年齡更是愈來愈小。不少家長擔心小朋友過早接觸網路上的不良內容，影響他們的發展。有見及此，社交平台龍頭Facebook亦打算推出兒童版的Instagram，由父母全權控制內容。

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美國傳媒透露，Facebook發出內部信件，表示將會為13歲或以下的用家開發新版本的Instagram，讓他們可以「安全」瀏覽及使用。Facebook的發言人確認，公司現正開發有關應用程式。

發言人指，愈來愈多小朋友向父母要求開設Instagram帳戶，並與朋友聯絡互通消息，所以希望開發一個由父母控制的13歲以下版本，讓小朋友發展新興趣及聯絡朋友。

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Instagram目前只允許14歲以上人士註冊及使用，但並無機制防止用戶在註冊時謊報年齡。

Facebook近來致力加強保護未成年用戶，包括禁止成人向非追蹤者的未成年人發放訊息，提醒青少年有關可疑用戶的安全提示，以降低成年人在平台騷擾未成年人的可能性。

責任編輯：吳漢培