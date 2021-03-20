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【周末好去處】Flower Years夥麥子推手工啤優惠　3月20日免費試飲兼玩遊戲

商業 10:30 2021/03/20

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Flower Years於3月20日至4月30日，與本地手工品牌麥子（MAK’S）合作，推出兩款全新期間限定輕盈生啤。（Flower Years提供圖片）

位於Eaton HK Food Hall內的半露天酒吧餐廳Flower Years於3月20日至4月30日，與本地手工品牌麥子（MAK’S）合作，推出兩款全新期間限定輕盈生啤（HK$60／杯），包括帶甜香的「玉梨」及帶花香的「白蘭」，並有多項優惠。

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整個活動期間購買滿四杯生啤，即送麥子自家品牌480毫升啤酒杯一隻（原價HK$120）。另外更供應一系列6款麥子的皇牌手工啤酒，包括經典Classic Pale Ale、桂圓 Longan Pale Ale等。客人更可以優惠價HK$150購買三枝手工啤酒，另可以HK$280購買六枝啤酒，並免費獲贈麥子自家品牌啤酒杯一隻。

為了增添濃厚的氣氛，於3月20日下午5時30分至8時，Flower Years與麥子將會舉行免費啤酒試飲活動，現場會有即場遊戲，讓客人贏取免費啤酒，並請來DJ進行直播表演，播放一連串廣東歌，讓客人可於露天環境下享用手工啤及欣賞音樂表演。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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