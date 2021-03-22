【業績｜內銀股】招行引摩通作理財業務戰投、反彈逾4%　派息增4.4%至1.253人幣（第二版）

▲ 招商銀行周五收市後公佈業績。’

招商銀行 （03968） 周五收市後公佈業績，此前已發佈業績快報的招行純利增4.8%至973.4億元（人民幣，下同），每股派息1.253元，按年升4.4%。期內，招行淨息差收窄10點子至2.49%；不良貸款率改善9點子至1.07%。

招商銀行周五跌4.6%後，今日（22日）反彈，最新報63.2元，升4.2%，成交6.56億。

期內，招行營業收入為2903億元，按年增長7.6%。淨利息收入方面，招行第四季淨利息收益率按季收窄12個基點至2.41%，主要因為上季增加了房貸資產證券化業務敍做量，為利息收入帶來負面影響，以及加強信用卡風險管理，並下調資產定價水平所致。以全年計，去年招行淨利息收益率為2.49%，按年下降10個基點。

招行解釋，淨利息收益率下滑主要受資產定價下降影響，一方面因為貸款市場報價利率（LPR）多次下調，另一方面要「減費讓利」，以致新貸款定價下降幅度較大。不過，由於市場利率走低，加上集團加強管控結構性存款、大額存單等高成本存款，一定程度上抵銷彌補了資產收益率下降的影響。

資產質素方面，招行去年底不良貸款率連續4年錄得下降，為1.07%，按年改善9個基點，但信用卡貸款業務資產質素有所惡化。去年招行撥備覆蓋率為437.68%，按年提高10.9個百分點；貸款撥備率從4.97%跌0.2%至4.67%。核心一級資本充足率為12.29%，按年增加0.34個百分點。

去年招行信貸減值損失為648.71億元，按年增6.23%，不過單計貸款減值則按年跌13.52%，至468.82億。

客戶數量整體上升，去年零售客戶按年增9.7%；金葵花或以上客戶按年增17.2%；私人銀行客戶大增22.4%。機構客戶數量按年增6.42%。

行長田惠宇﹕擬長期加強財富管理業務

另外，去年財富業務管理增長加快，主要受非貨幣公募基金銷量帶動，去年銷量按年增1.78倍。零售財富管理手續費及佣金收入、零售理財產品餘額均按年分別升32.8%和17.7%。

該行行長田惠宇指，從中長線來看，中國財富管理業務處於爆發期，隨著中國經濟繼續發展，中等收入家庭冒起，該行擬早作準備，加強發展財富管理業務。因此，財富管理為該行十四五時期的主線規劃重點。

引入摩通作戰略投資者

另外，招行上周五表示引入摩通作戰略投資者，摩通將取得招銀理財的10%股份，招商銀行則保留90%股份。田惠宇指，相信有關部署將會加強資管和產品組織能力，預料有助招行理財子公司業務發展。

展望未來，招行預期，今年淨利息收益率仍將受壓，業務水平比去年基礎將會略有下降，主要因為疫情影響仍在延續，經濟復蘇根基尚不牢固，去年貸款利率下調，今年不少現有貸款將集中重新定價，資產定價提升難度較大。另貨幣政策回歸常態化，資金成本企穩回升，加上存款競爭日趨激烈，成本整體仍面臨上行壓力。

（第二版新增﹕電話會議內容）

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編輯﹕謝智聰