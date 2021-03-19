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【中美會談】中美高層會談劍拔弩張 會後互斥對方超時

環球政經 19:54 2021/03/19

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本周四（18日），中美高層在美國阿拉斯加舉行了拜登（Joe Biden）任期內首次面對面會談，美國派出國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) ，中方則由中央政治局委員楊潔篪及外交部長王毅出席。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）開場即表達了對於中國的多項不滿，包括新疆、香港、台灣地區問題以及網絡攻擊，指這些行為「威脅用以維持全球穩定的、基於規則的秩序」，同時指摘中國對世界利益造成損害。

中共中央政治局委員楊潔篪則強勢回應，指「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」，稱「任何對於中國的詆毀是徒勞的」；又強調台灣、香港、新疆是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方乾涉中國內政行徑，並將繼續作出堅定回應。

雙方互斥違反外交禮儀

雙方外交官員一開場就已經針鋒相對，透露雖然特朗普（Donald Trump）已經離任，但中美關係仍然有不可逾越的鴻溝。會後，中美更互相指責對方沒有遵守外交禮儀。

內地官媒稱，美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，「這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出了嚴正回應」。外媒則引述美國一名高級官員指，雙方本來默認開場發言為各自兩分鐘，但中方卻超時，違反了外交禮儀，認為中方有意「譁眾取寵」。

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編輯：李勝男

 

外交 楊潔篪 王毅 拜登 布林肯 特朗普 美國

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