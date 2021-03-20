【劉‧住保鮮期@iM網欄】健身群組染疫破百 瑜伽中心辣招抗疫

農曆新年剛過，便爆出西營盤健身中心Ursus Fitness過百人感染新冠肺炎，早前防疫措施稍稍放寬即爆出染疫群組，執筆時群組還繼續有確診個案。本來在疫情下，大家去做運動強身健體是無可厚非，但怎樣在健身和防疫中取得平衡，除了要靠大家自律、嚴守個人衛生和保持社交距離外，還倒要考考健身中心營運者的經營智慧和執行能力。

據報章報道，健身中心有三大高風險因素，包括用手接觸機械器材，共用更衣室和儲物櫃，以及近距離空氣傳播。而這次健身中心群組爆發，據說是教練和學生在練拳時沒有戴口罩所至。無論是因為抗疫疲勞、百密一疏還是心存僥倖也好，隱形敵人分分鐘在身邊靜待時機爆發，Ursus 群組就是一個好例子。然而，如果該健身中心的營運者能有高度防疫意識，堅守高效的防疫規條和措施去保障員工和客人安全，情況可能不至於染疫破百，如此頭痛。

其實，無論大家做什麼類型的運動，都可以強身健體，為自己留住保鮮期。而我個人對冷冰冰的器械沒有多大興趣，所以，很多年前我已在Pure Yoga練習高溫、陰陽和療癒瑜伽，更是其開業以來第一批會員，見證他們業務和彼此學員們的成長。 在今次抗疫的漫漫長路上，Pure Yoga 雖然也有零聲個案，但都是隱形患者到訪中心，卻沒有發生在中心內人傳人大爆發。究其原因是他們的防疫措施、網上發展和電子訊息傳送做得比預期好。於疫情期間，他們在線上推出PureCast網上瑜伽班，會員可透過手機App預約老師作一對一户外訓練，或於指定時間在家中跟隨在瑜伽中心的導師練習，防疫距離非常充足。而任何與疫情和瑜伽中心相關的信息，甚至於停業期間有關學費的安排等等，都可以透過手機App第一時間通知所有會員。

至於在放寬防疫措施後的線下安排，就令會員感到安心。因為他們著重細節，會員上堂前要遞交電子健康申報表，到場後要量體溫。

瑜伽中心門口及大堂均安裝了Virus Killer殺菌消毒噴霧機

每個課室都有至少兩部殺菌消毒的空氣清新機，當眼位置均設有酒精搓手液，每張瑜伽蓆亦符合1.5米距離，課室和更衣室內均有毛巾和稀釋了的消毒藥水，供會員作清潔瑜伽用品和儲物櫃之用。

除了沖涼、飲水和進食外，逗留在中心的所有人，全程都必須要戴上口罩。

還有一貼心的安排，就是他們取消了所有高溫瑜伽堂。因為若有隱形患者上堂，期間會員們接觸到患者的汗液，又不經意抹眼睛、揉鼻子，病毒就有機會乘虛而入，令人染疫。再者，戴住口罩做高溫瑜伽，實在不太衛生。所以，在他們各種悉心安排下，會員在中心上瑜伽堂都感到有保障。假如你閱讀此文章之後想加入成為會員，Pure Yoga一定無任歡迎，但抱歉他們不會因此文而給你折扣，因為我這分享不是廣告。祝大家身體健康！Namaste!

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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