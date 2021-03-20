【細味醺徒@iM網欄】「妙花䦨曲」清酒愛好者必嚐

每個清酒酒藏，每年計及限定酒及不同釀造方式的酒，可能有十多款以上，大型酒藏遠超此數。所以，我很少會「Encore」同一銘柄的同一款酒，除非真的百喝不厭。這枝大七酒造的妙花闌曲正是其一。算一算，這已是我第三次買此銘柄回來。這枝酒在香港買不算便宜，差不多接近二千元一枝。所以，我都選擇在日本訂回來，價格約為香港售價2/3。先旨聲明，這枝酒的酒藏在日本福島，友儕間的確也有朋友有疑慮，如果讀者有憂慮，那就不好買它了。

在日生活港人推介

我認識這銘柄，是緣於一間日本餐廳的經理。他在日本生活了一段時間，後來福島大地震，加上在拉麵店長時間工作，身體勞損嚴重，便回流香港。他說日本有幾枝酒日本人很喜歡，分別是十四代七垂二十貫、黒龍的石田屋、大七酒造的妙花闌曲，以及一枝名叫銀河鐵道的酒，都不便宜，當中它很推薦妙花闌曲，價錢也相對便宜。此前我已喝過大七酒造的「箕輪門」，印象不錯，也就試訂回來品嚐。

大七酒造生酛酒代表

大七酒造是著名以生酛，即是透過自然酵母，而非用速釀酒母發酵的酒藏。它的酒多屬薰酒，很香。這枝妙花闌曲，入口帶水果味，餘韻很長，酒不濃不淡，配刺身熱食皆宜，可配搭整個懷石料理，而且由於餘韻長，可慢慢喝，非常適合與好友知己慢慢喝慢慢傾談。

妙花闌曲的背後故事

這枝酒的酒瓶後方會寫上釀造及入瓶的年份，而每年它都是限產的，原因是酒藏會嚴格挑選酒米，只用合質量要求的米製作此酒，如當年歉收，酒的產量也會減少。今次這枝酒的產量是3024枝。各位在網上搜尋此銘柄時，還會見到有一枝名為妙花闌曲Grand Cuvee 的，價錢貴兩倍幾，它是在2008年G8高峰會元首夫人宴中的用酒，酒造從1988年至2012年的長期儲酒挑出品質最好的酒混調，飲一枝便少一枝，每三年才產一批，所以價格更貴。

性價比高的貴價酒

本欄讀者該知道我一向很少介紹貴價酒，我多著重性價比，但此酒雖然酒價過千元，但性價比較十四代七垂二十貫及黒龍的石田屋更高，才特意介紹。唯獨要留意此2019年入瓶的酒，相對前幾年我曾喝過的不同製造年份，整體口感退步了一些，而這也不僅是我一人之感，有興趣一試的朋友，不妨找2020年入瓶的試試。

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！