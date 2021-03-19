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【股壇華之你】債息高見1.75% 新舊經濟股同洗倉

iMTV＋ 17:57 2021/03/19

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iMoney X 鄭家華 【股壇華之你】

華哥今集將同我地講: 「債息高見1.75% 新舊經濟股同洗倉」！

iMoney【股話家常】專欄作家，資深財經股市評論員 - 鄭家華，每周為你評論大市。

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