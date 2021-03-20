【SPAC爆紅之謎】匯澤王幹文：香港有歷史包袱 推SPAC不容易（有片睇）

發展SPAC已成大勢所趨，港府亦不敢怠慢，財政司司長陳茂波早前就表明會研究發展SPAC。另一邊廂，新加坡也正在快馬加鞭研究推SPAC，看來兩地將為SPAC再掀一場龍爭虎鬥。

匯澤亞洲聯合創始人王幹文坦言，從大環境來看相信新加坡會行得比香港更快，亦最有條件去做SPAC，「始終香港有她的歷史包袱，過去既要打壓殼股，又不鼓勵Cash Company（現金資產公司），加上有chapter 21等問題都未解決，如果現在要做一個SPAC，會有很多抵觸，而且社會一定會有很大反響，相信立法只會拖延一段時間。

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但立法問題都是其次，王幹文認為更重要是會有多少國際投資者進入市場，「假設香港明天就說推SPAC，會有甚麼人願意來參與？」王幹文直言，即使SPAC很受關注，但也無需人有我有。港交所應具有前瞻性 ，去想一些別人做不到的事，或者去研究一些有香港特色的東西，始終香港體制跟美國體制不同 ，不應該照搬別人的東西過來，反而要去找一些適合香港市場、具創新的東西。

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王幹文坦言難判斷香港最終是否會推動SPAC的發展，但提到假設現在去諮詢研究大概2年時間，可是SPAC的發展迅速，2年後可能已晉升另一個層次，或可能已經，「玩完」，故難以與時間競賽。

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記者：張以正