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【有片睇】匯澤王幹文: 市場對於SPAC有甚麼誤解？

iMTV＋ 21:53 2021/03/19

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發展SPAC已成大勢所趨，港府亦不敢怠慢，財政司司長陳茂波早前就表明會研究發展SPAC●。另一邊廂，新加坡也正在快馬加鞭研究推SPAC，看來兩地將為SPAC再掀一場龍爭虎鬥。

王幹文坦言，從大環境來看相信新加坡會行得比香港更快，亦最有條件去做SPAC，「始終香港有她的歷史包袱，過去既要打壓殼股，又不鼓勵Cash Company（現金資產公司），加上有chapter 21等問題都未解決，如果現在要做一個SPAC，會有很多抵觸，而且社會一定會有很大反響，相信立法只會拖延一段時間。

但立法問題都是其次，王幹文認為更重要是會有多少國際投資者進入市場，「假設香港明天就說推SPAC，會有甚麼人願意來參與？我完全不知道，而且，最重要是人家信得過香港SPAC的體制。」王幹文直言，即使SPAC很受關注，但也無需人有我有。他認為港交所應具有前瞻性 ，去想一些別人做不到的事，或者去研究一些有香港特色的東西，「始終香港體制跟美國體制不同 ，不應該照搬別人的東西過來，反而要去找一些適合香港市場、具創新的東西。

王幹文坦言難判斷香港最終是否會推動SPAC的發展，但提到假設現在去諮詢研究大概2年時間，可是SPAC的發展迅速，2年後可能已晉升另一個層次，或可能已經，「玩完」，故難以與時間競賽。

與此同時，韓國和馬來西亞都早已發展了SPAC，王幹文更是第一批到韓國推廣SPAC的發起人，可惜當地顯然不太重視SPAC，以至發展多年，至今仍未有一間SPAC公司已成立，「只能說現在還未成氣候。」他認為每個地方都有其體制，而從各個市場的表現，都可見未必適合發展SPAC，「以新加坡為例，她們單是IPO市場都很靜，都沒有人願意到新加坡上市，又怎會預期當地可以做SPAC會很成功呢？」
 

 

SPAC發展多年，現在能夠再進一步當然是好事，只是當全世界都蜂擁而上，也未必是好事。王幹文就直言，SPAC不多不少也存在泡沫，他預計還可以玩多一兩年，「現在仍很難知道SPAC將來會怎樣，我覺得很大機會SEC會推出一些條例，打壓一些假集資，或者管理不善的SPAC公司。因為這些公司很容易令投資者輸錢，當投資者輸錢監管機構就會有新例出台，從而令市場開始害怕、萎縮。」

另一方面，現在大家擔心的是在美國仍有逾400間SPAC公司在物色併購目標，大部份都是在找2至3億美元的項目，如此便造成一個大競爭，甚至會因而把資產價格拉高。王幹文認同現在SPAC的確有泡沫出現，但現在市場如此熾熱，加上美國不斷在印錢亦會增加泡沫，但不諱言有泡沫亦屬正常。」
 

突然在香港冒起的SPAC，到底散戶投資者想參與可以怎樣做？王幹文表示，散戶只能待上市後才能買到，不過風險明險會較大，因為有些SPAC殼股已從上市價10元升到20、30元，但可能當中還未做任何併購，始終這類股份良莠不齊，散戶又未必會對公司做盡職調查，如果一個不小心接了貨，就會虧損。
 

 

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記者：張以正

 

 

流程組圖： (不需用人相)
組圖1
SPAC殼公司上市流程
組圖2
1. SPAC與Sponsor（發起人）公司成立，組建管理團隊
組圖3
2. 提交招股書，等待美國證監會審批
組圖4
3. 審批後，團隊進行路演及上市，路演的時間通常在1周以內。從公司成立到上市的過程大致需要4至6個月
==========================
組圖5
SPAC上市後併購流程
組圖7
1. 與目標公司接洽，進行盡職調查，雙方簽署合作意向書，並對合併相關事項與合併協議進行商議與起草
組圖8
2. 簽署最新合併協議
組圖9
3. 向美國證監會提交股東委託書，S-4或F-4等上市文件，等待美國證監會審批結果
組圖10
4. 召開股東大會，經過納斯達克或紐約證券交易所審批通過後即完成合併。從提交股東委託書，S-4或F-4等上市文件到完成合併，大概需要4個月左右
組圖11
5.合併完成後公司可以在納斯達克或是紐約證券交易所進行交易，通常SPAC原本管理團隊會離職，不參與合併後公司的管理。公司亦可申請新的股票代號進行交易
 

 

 

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