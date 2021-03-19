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【MPF】打工仔無懼市況波動 MPF股票基金吸資46億

Hot Talk 17:50 2021/03/19

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環球股市雖備受美國債息急升所牽動，但過去3個月，打工仔仍把強積金（MPF）)供款押注股票，令股票基金勁吸金，連續3個月累計錄得淨流入46億元。

駿隆今天（3月19日）公布MPF市場佔有率報告，業界龍頭首三位，依次為宏利（24.6%）、滙豐（18.6%）及永明（10.3%）。而在過去12個月內，兩間加拿大保險商的MPF生意逆市上升，包括永明升1.1個百分點及宏利升0.7個百分點，皆錄得最多市佔率增幅；相反滙豐的市佔率則下滑最多，跌1個百分點。

MPF連續5個月正回報【下一頁】

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自去年12月至今年2月，股票資產連續3個月錄得淨流入，合共46億元。但須注意，按月吸資額漸減，從去年底的20億元，漸次降至今年1月的15億元及2月的11億元。

至於打工仔最關心的基金表現，年初至今回報最佳的基金錄得8.1%升幅，冠軍產品是安聯東方太平洋基金；反觀，最差的同類型亞洲股票基金卻錄得負回報4%，敬陪末席為海通亞太（香港以外）基金，兩者相差12.1個百分點。

王玉麟提醒，這反映出強積金計劃選擇的重要性，建議成員除了關注資產類別及板塊外，亦應留意所參與的MPF計劃能否提供目標回報。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚

基金 退休規劃產品 退休金 強積金

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