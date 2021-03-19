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【新冠疫苗】港大鼻噴式疫苗 再獲國際組織CEPI撥款資助

理財智慧 18:39 2021/03/19

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香港大學所研發的鼻噴式新型冠狀病毒疫苗，繼CEPI首階段所撥款62萬美元的種子基金，CEPI近日決定再次撥款489萬美元，以協助疫苗在本港進行臨床實驗。

進一步開放灣仔海濱 供逾2,700米面積長廊予公眾使用 【下一頁

鼻噴式新冠狀病毒疫苗由香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室，與國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）合作。而研究團隊由教授陳鴻霖所帶領，成員包括教授陳志偉、孔繁毅、何亦武和袁國勇。

【報告發表】支付網上勒索贖金急增 雙重勒索和醫療機構成新方法、新目標  【下一頁

香港大學校長張翔感謝CEPI進一步支持港大的疫苗研究項目，期望團隊所研發的疫苗，能夠協助全球控制疫情並為社會帶來貢獻。而CEPI行政總裁Richard Hatchet表示，要為對抗疫情作長遠的打算，繼續支持疫苗的研發。他又指是次港大所研發的疫苗，是在資助項目中唯一一款的鼻噴式新冠病毒疫苗。他又慶幸能擴大與港大為夥伴合作關係，進一步研究這極具實力的候選疫苗的，並進行臨床研究評估。

港大表示，自疫情爆發後，研究團隊在短時間内使用疫苗技術平台製造疫苗種子。這些疫苗種子有不少好處，例如可以利用類似製造流感病毒疫苗的雞胚生產系統、或細胞工廠等進行大量培育，而這種疫苗不單無害更以噴鼻式「注射」，並能同時針對新型冠狀病毒和流感病毒的多功能疫苗。

 

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責任編輯：羅浩濂

疫苗 香港大學 疫情

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