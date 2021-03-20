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【SPAC爆紅之謎】SPAC近年在香港迅速冒起同疫情有關？ 匯澤王幹文：新興企業等不到傳統IPO（有片睇）

iMTV＋ 21:31 2021/03/20

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新經濟股是近年投資市場的熱點，隨着近期美國不斷印銀紙，在熱錢帶動下令主力併購新經濟企業的SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）也掀起一遍熱潮。然而，SPAC在美國已有逾20年歷史，為甚麼現在才會吸引到香港投資市場？

歸根究底，一場疫情打亂了金融環境，傳統IPO上市受阻，企業自然要謀出路，加上多位大孖沙活躍於SPAC市場，令投資者趨之若鶩。

匯澤亞洲聯合創始人王幹文指出，SPAC突然在此期間爆發有好多因素，其中一個是新興市場，因為Covid，令很多新興行業不能再靠傳統的IPO，要等一個好長的流程去集資；另外，美國政府亦印了很多銀紙，這些資金一定有部分流入了股票市場，所以造就了很多投資者湧進來，其實最重要就是那些SPAC的發起人，他們能夠在美國成功集資，如果資金充足的話的話，集資的成功率亦會大增，所以完成集資後，就會去找項目，這正是造成2020年這麼多SPAC會發起的一個原因。

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當刻SPAC市場的熾熱，更蔓延至香港。不過，王幹文早於2014年已涉足SPAC、為首位帶領亞洲企業在美國以SPAC形式上市的人，業界更稱他為「SPAC教父」。他笑言，以前做SPAC都是單打獨鬥，自己去發起一個SPAC，但現在卻有很多家族辦公室或有錢的朋友會找他傾談一起做SPAC。

SPAC殼公司是如何誕生？Click入下圖一看就清楚

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「做了SPAC多年，從未見過像現在如此好景，更沒有想像過以往只有我去求人，現在卻反過來有人找我們談合作，整個大環境都已經不同了。」

王幹文從事私募基金（PE Fund）出身，他認為基金最大的問題就是如何讓資金離場，當初首次接觸SPAC主要是為所管理的基金尋找出路。「我們是全亞洲第一間SPAC公司，當時都是膽粗粗的去試做，但無可否認，對於PE來說是一個『前景』，可以解決到好多問題。」
 

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記者：張以正

 

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