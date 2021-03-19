【有片睇】SPAC近年在香港迅速冒起 同疫情有關？

經濟股是近年投資市場的熱點，隨着近期美國不斷印銀紙，在熱錢帶動下令主力併購新經濟企業的SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）也掀起一遍熱潮。然而，SPAC在美國已有逾20年歷史，為甚麼現在才會吸引到香港投資市場？

王幹文指出，去到現在為甚麼突然間爆發，因為有好多因素，其中一個是新興市場，因為Covid原因，好多新興行業不能再等傳統的IPO，要等一個好長的流程去集資，另外，美國政府亦都印了很多銀紙，這些資金的流向一定有一部分流入了股票市場，所以造就了很多投資者湧入這個市場，因為其實最重要就是那些發起人，他們能夠在美國成功集資，如果這麼多錢的話，亦都好大的成功率，所以集到資之後，就會去投，這個都是造成2020年這麼多SPAC會發起的一個原因。

當刻SPAC市場的熾熱，更蔓延至香港。2014年便涉足SPAC、為首位帶領亞洲企業在美國SPAC形式上市的王幹文笑言，以前做SPAC是單打獨鬥，自己去發起一個SPAC，但現在卻有很多家族辦公室或有錢的朋友會找他傾談一起做SPAC。「做了SPAC多年，從未見過像現在如此好景，更沒有想像過以往只有我去求人，現在卻反過來有人找我們談合作，整個大環境都已經不同了。」



王幹文從事私募基金（PE Fund）出身，他認為基金最大的問題就是如何讓資金離場，當初首次接觸SPAC主要是為所管理的基金尋找出路。「我們是全亞洲第一間SPAC公司，當時都是膽粗粗的去試做，但無可否認，對於PE來說是一個『前景』，可以解決到好多問題。」



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