2020年12月按年就業數字下滑4.7% 商用服務業職位空缺急跌42%

本港疫情持續，本港最新失業率高企7.2%，創17年高位。政府統計處今日(19日)發表2020年12月就業及職位空缺統計數字，按年私營機構總就業人數下跌4.7%，即減少約13.2萬人，職位空缺數目為35,060個，較上年同期減少36%或19,370個。在就業方面，其最大跌幅為住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）大跌19.1%，即7,900人；職位空缺方面，則以專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）情況最為嚴峻，職位空缺數目按年下跌42%，即較去年同期減少了2,540個職位。

據當局資料顯示，全港就業人數逾268萬人，當中進出口貿易為約38.8萬人、專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）約30.6萬人、零售業則為25.3萬人，金融及保險業23.87萬人、教育業20.48萬人及餐飲服務業20.27萬人。

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在去年12月35,060個私營機構職位空缺中，金融及保險業佔最多，佔其4,730個、其次則是教育業，為3,800個；而住宿護理及社會工作服務業、專業及商用服務業、零售業，則分別佔3,600個、3,570個及2,910個。

然而，去年12月所有選定行業的職位空缺數目均較2019年同期大減，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）按年下跌42%，即少了2,540個職位空缺；藝術、娛樂、康樂及其他服務業下跌67%，即減少了2,180個；餐飲服務業則下滑了52%，即為2,040個；零售業則跌了40%，為1,960個和進出口貿易業下降39%，為1,570個。

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責任編輯：潘曉豐