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【清酒新世界@iM網欄】酒藏 - 預告篇

名人薈萃 08:01 2021/03/20

分享：

最近我在想是不是應該換一個題材來分享清酒，然後就想起不如介紹一下日本不同的酒藏吧？！可能這個題材不是很多人會感興趣，但其實知道多一點又無妨，所以我決定跟大家分享個人對不同酒藏的認識及理解，只不過較大眾化的酒藏我就不多說了，譬如李白、八海山、獺祭、十四代等，畢竟大家都太了解有關品牌了！

我暫時不會在這一篇開始分享對酒藏的認識，各位就當這是一個預告篇吧，現在先熱一熱身分享日本清酒地圖，其實也不是全部都看到，但是大致上已經覆蓋在地圖上了。日本現在一共有約1371個酒藏，所釀造的清酒品牌已經超過一萬個，最神奇的是每一款酒從沒有試過釀造出來的時候是一樣的，不論香氣或口感或味道總有不同之處！

有人曾經綜合列出日本最多酒藏的十個縣的排名，第一位答案呼之欲出，當然是新潟縣一共有89個酒藏，原因相信與新瀉縣是產米量最多的區域有關；第二位就是擁有75個酒藏的長野縣；第三位就是擁有68個酒藏的兵庫縣；至於第四、五、六位的酒藏數目其實相差不多，依次序分別為福島縣、福岡縣及山形縣，擁有59、56、51個酒藏；第七位就是擁有42個酒藏的愛知縣；第八位則有兩個縣，分別為廣島縣及愛媛縣，雙方也是擁有41個酒藏故打成平手；最後第十位就是岐阜縣，總共有40個酒藏。 其實不同地區出產的清酒有不同的特徵，各位買酒的時候都不妨參考一下。

今篇介紹酒藏到此為止，下星期六會繼續分享！最後順帶一提四月份開始就是生酒當造的季節了，今年出產的生酒種類繁多，小店Sake Moment會在四月份推出一系列不同的生酒，有興趣的酒友記得多加留意！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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