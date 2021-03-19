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英國小報為揭梅根私隱 曾偷聘私家偵探起底

環球社會熱點 17:37 2021/03/19

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英國小報《太陽報》被指曾聘請私家偵探，對初期與哈里拍拖的梅根全面起底。

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費訪問後，哈里梅根再次成為輿論焦點。英國一名私家偵探爆料，指梅根與哈里王子一開始拍拖時，英國小報《太陽報》曾聘請他對梅根全面起底，包括梅根與家人及前夫的資料。

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英國廣播公司（BBC）引述私家偵探漢克斯（Daniel Portley-Hanks）指，漢克斯承認他曾受聘於英國《太陽報》（The Sun），在梅根（Meghan Markle）與哈里（Prince Harry）交往初期對她進行調查。

據悉，漢克斯承認他曾以非法方式取得梅根的多項個人資料，包括梅根的私人手提電話號碼、住址、相等於身份證號碼的社區安全號碼（Social Security Number）。報道指，漢克斯更曾經調查梅根家人、前夫及前男友的信息。

但《太陽報》發表聲明否認，指該報曾於2016年聘請漢克斯，但要求對方以合法方式使用數據庫，來調查梅根與親友的聯絡方式及住址，也沒有取得梅根的社區安全號碼。

英國王室委託外界律師行 查梅根欺凌 【下一頁】

哈里梅根周四（18日）發表聲明，譴責媒體的掠奪行為（predatory practices）。兩人於聲明中強調，媒體的掠奪行為仍在繼續，對家庭與親人關係造成無法挽回的傷害（irreversible damage）。

另外，哈里王子於2019年曾起訴《太陽報》，指控該報涉嫌竊聽電話。哈里與梅根成婚後曾多次指控英國小報侵犯其私隱，移居加州後也曾控告狗仔隊偷影兒子阿奇（Archie）的照片。

責任編輯：鄭錦玲

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